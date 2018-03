Donal Duarte:"Cuando salga la apelación veremos quién tiene la razón"

El antesalista pinareño Donal Duarte fue entrevistado por el portal digital del Guerrillero en Pinar del Río y aclaró varias cuestiones sobre su polémica sanción de un año por las autoridades de la provincia. En un principio,argumentaron que Duarte no participó en la Serie Provincial de Béisbol de Pinar del Río.

"Yo ya he presentado mi apelación y mi abogado tiene un papel firmado por ellos dos que me exoneraba de jugar, cuando salga la apelación veremos quién tiene la razón, lo vuelvo a repetir todo el mundo en Cuba sabe que eso no es problema de provincial", aclaró Duarte al periodista Víctor Manuel Blanco.

El jugador de 17 Series Nacionales y mejor tercera base de los Vegueros después de Omar Linares, recibió un permiso paa no jugar la Serie Provincial, y además presentó varios problemas familiares que le impidieron estar dentro del certamen.

"Tuve un problema familiar, una prima mía estuvo hospitalizada durante 15 días y luego falleció, mi familia no es de aquí sino de San Luis o sea que todas las cosas se hacían aquí, tenía que hacer almuerzo, llevarle la comida", expresó Duarte.

"A otros juegos no fui porque estoy en construcción, como ves tuve que modificar el portal de mi casa, tampoco es que yo me haya ausentado completamente, yo jugué un partido. El director del equipo y el comisionado de San Luis tenían conocimiento que no iba a ir porque estaba haciendo varias cosas".

Duarte aclaró que entiende que sea sancionado pero la medida la parece en extremo severa y no acorde a lo que siempre entregó por los Vegueros, una historia de amor de más de 15 años de compromiso donde Duarte nunca falló y contribuyó a dos Campeonatos Nacionales.

El apodado "Lobo de San Luis" habló sobre sus relaciones con el actual director de Pinar del Río, Pedro Luis Lazo, ambos eran amigos, aunque al parecer las relaciones se han deteriorado un poco: "Él y yo fuimos compañeros durante un buen tiempo, siempre lo quise porque yo nunca le he hecho daño a nadie, yo he dejado de ser de mi familia para hacerle bien a los demás".

Aún no se sabe que sucederá con Duarte, otra pieza legendaria que quizás salga por la puerta trasera del béisbol cubano si no obtiene el perdón de las autoridades de la provincia. De alguna manera, Duarte dejó entrever que el problema entre ambos opuestos trasciende más allá de su participación o no en la Serie Provincial.

La semana pasada Sergio Pérez Morejón, comisionado de Béisbol en Pinar del Río, fue removido de su cargo por ofrecer a la prensa oficialista información “precipitada e inadecuada” a la emisora local Radio Guamá en la que aseguraba que el antesalista Donal Duarte no podría jugar con el equipo de Pinar del Río pero si con otro del país en la 58 Serie Nacional de Béisbol.

La Dirección Provincial del INDER en su provincia anunció en un comunicado su despido y aclararon después que Duarte tampoco tendrría derecho a jugar en la 58 Serie Nacional de Béisbol.