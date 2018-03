Nicky Jam juega al baloncesto con Floyd Mayweather

El puertorriqueño Nicky Jam y el ex boxeador norteamericano, Floyd Mayweather, son muy buenos amigos, y así ha vuelto a quedar demostrado tras la difusión de una foto en las que se les ve posando justo después de un partido de baloncesto que disputaron junto a otras personas.

En la nota que acompaña a la foto, en Facebook, escribió el puertorriqueño "Thank you Floyd Mayweather for a good game".

En enero de 2016, el cantante ya publicó en sus redes sociales un vídeo en el que se le podía ver junto Floyd Mayweather bromeando.

No ad for you

Incluso Nicky Jam llegó a cantar un fragmento de “El Perdón” al boxeador, solo para que este demostrara sus dotes para bailar reguetón.

Con la nueva foto publicada este martes se confirma que, dos años después, la buena sintonía se mantiene entre el reguetonero y el famoso ex boxeador.