El cubano Hassan Pena cree injusto lo que le está pasando en Venezuela: “Lo que hice fue a pulmón y puro trabajo”

El histórico cerrador cubano de los Navegantes del Magallanes, Hassan Pena, se encuentra a 38 salvamentos de ser el líder histórico en la Liga Profesional de Venezuela. Solo que él no sabe si volverá allí en el próximo invierno. Hace unos días fue despojado de su 5to premio consecutivo de cerrador del Año por dar positivo a una Droga de Abuso, según informó la jefatura de la liga.

“Lo que salió fue por marihuana y no me da pena decirlo, pues a nadie le he robado y a nadie he engañado. En los exámenes no salió ningún tipo de esteroide”, dijo Pena al periodista José Alfredo Otero tras los acontecimientos.

Paralelamente a esto, Danry Vázquez, venezolano cuyas grabaciones por abuso doméstico han salido hace poco fue perdonado o indultado por su equipo los Tiburones de la Guaira. Pena fue suspendido a 25 partidos por una sustancia que no le mejoró su rendimiento, Vázquez en cambio, nada.

No ad for you

Ahora Pena se encuentra inmerso en la Liga Mexicana de Béisbol con los Piratas de Campeche y allí busca conseguir los mismos resultados que ha logrado en el invierno de Venezuela.

Hace poco sostuve una entrevista con Pena, cinco veces líder de juegos salvados en Venezuela desde 2013 a 2017, donde ha establecido un reinado contra viento y marea. Él mismo laureado cerrador aclaró a CiberCuba algunas particularidades de lo presente, pasado y porvenir:

- ¿Cómo te has preparado para esta temporada en México y que expectativas tienes?

-Me he preparado muy bien y veo muy buena química en el equipo, las expectativas de quedar campeón creo que podemos cumplirlas.

- ¿Después de tu sanción por dopaje de 25 partidos en Venezuela, crees que sea justo que te priven del premio de Relevista del Año?

-Claro que no estoy de acuerdo. Lo que salió positivo no ayuda a mi rendimiento en ningún aspecto. Lo que hice en la temporada fue a pulmón y puro trabajo, no hice ningún tipo de trampa.

-He notado que en Venezuela a veces hay diferentes tipos de discriminación con los cubanos ¿Te sientes un poco desplazado en cuanto al trato dado por las autoridades de la liga?

- La verdad no me he sentido discriminado. Sé que violé el reglamento de la liga, pero con lo que salí positivo en otras ligas no sería lo mismo, la mayoria de los jugadores lo consume y no pasa nada.

- ¿Por qué no has firmado con alguna organización de Grandes Ligas para buscar un posible salto a MLB? ¿Dejaste ese sueño a un lado ya?

-La verdad no haber vuelto a un equipo de MLB en parte es mi culpa. Cuando estuve con los Nacionales mi actitud no fue la mejor. Llegué un poco equivocado de Cuba con mi actitud y parece que ellos se encargaron de hacerlo saber a los demás equipos sobre mi actitud, aunque gracias a Dios eso cambió.

-¿Piensas conseguir el récord de salvados histórico en Venezuela, es esa una meta directa que tienes?

-Dios quiera y vuelva a jugar en Venezuela, la verdad, en estos momentos, veo eso incierto. Si regreso no precisamente buscaré ese récord de salvados. Lo que más me reconfortaría sería ganar un campeonato. Creo que esa es mi principal meta si vuelvo a jugar en Venezuela, que para mí es mi segunda patria.