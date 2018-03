La foto de Demi Lovato sin sujetador de la que todo el mundo habla

Sugerente, provocadora y muy sexy se ha dejado ver Demi Lovato en su última foto publicada en sus redes sociales.

Ataviada de pantalones negros y camiseta de igual color, subida oportunamente para insinuar sus pechos, la cantante ha desatado los suspiros de algunos de sus más de 66 millones de seguidores en Instagram y los casi 38 millones en Facebook.

En la instantánea Lovato derrocha, una vez más, sensualidad y confianza en sí misma.

Pero no es la primera vez que la intérprete de temas como Échame la culpa, junto a Luis Fonsi, deja a sus admiradores con deseos de más. Otras muy sensuales imágenes subidas a sus redes evidencian que la artista, de 25 años y natural de Alburquerque, sabe cómo explotar sus mejores armas de seducción.

Lovato, por su parte, se encuentra en plena gira de conciertos por Estados Unidos, donde ya se ha presentado en ciudades comoLas Vegas, Minnesota, San Diego, Chicago, entre otras.

Pese a estar centrada en su Tell Me You Love Me Tour no dejó de sumarse a la Marcha por Nuestras vidas, efectuada el pasado 24 de marzo, en demanda de un mejor control de armas en Estados Unidos, en la que estudiantes, personalidades y miles de ciudadanos implicados en la causa desfilaron por las calles de Washington.