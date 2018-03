El cubano Osmel Sousa desmiente acusaciones de prostitución y dice que Miss Venezuela no le pagaba lo suficiente

El cubano Osmel Sousa, ex presidente del Miss Venezuela y juez de Nuestra Belleza Latina, desmintió esta semana los rumores que vinculan su salida del concurso venezolano con haber recibido acusaciones de que prostituía a algunas de sus integrantes.

Conocido como el “zar de la belleza”, Sousa fue acusado recientemente de enriquecerse de forma ilícita con el certamen y de haberse valido de algunas candidatas como “moneda de cambio”.

“Yo no llevo ninguna red de prostitución. Si yo fuera celestino, sería millonarísimo, porque te aseguro que lo haría muy bien”, dijo Sousa, que radica en Caracas, en una entrevista publicada el lunes por el portal RunRun.es.

Según reseña el medio, el cubano fue contratado en 1981 por la familia Cisneros, propietaria del canal Venevisión, luego del triunfo de la venezolana Irene Sáez (a quien él preparó) en el Miss Universo.

Inesperadamente, decidió renunciar a su cargo como presidente del certamen a principios del pasado mes. En ese momento no ofreció explicaciones, pero hoy asegura que se trató sobre un tema presupuestal y de autoridad.

“Me retiré porque llevaba casi 40 años dirigiéndolo y últimamente empecé a sentir que ya no era necesario que yo estuviera ahí. Todo ha cambiado allí dentro, donde han puesto a ejecutivos que manejan el concurso a su manera (…) que no es la mía. Ahora hay personas que se involucran en todos los detalles, hasta en el color de los vestidos. Y eso es algo que nunca había ocurrido”, explicó.

Sousa afirmó sentir que le estaban quitando poder. “Yo creo que los altos directivos no saben cómo se hace el concurso Miss Venezuela. Es un concurso de belleza y para que tenga éxito hace falta dinero”.

“Ahora la restricción es demasiado fuerte. Después de 30 y pico de años haciendo esto, con tanto éxito, ¿es posible que yo haya tenido que pedirle dinero a unos amigos míos para poder ir al último Miss Universo, que fue en Las Vegas? Uno me pagó el pasaje, otro me pagó el hotel, y así”, contó.

De acuerdo con el juez de belleza, desde hace tres años la cadena decidió dejar de costearle los viajes a los concursos. “¿Tú sabes cuánto ganaba yo por ser el presidente del Miss Venezuela? 600 mil bolívares (3 dólares mensuales)”.

Al ser cuestionado sobre cómo mantenía una vida de lujos con este salario, Sousa alegó que “durante años he tenido un trabajo en Miami, he sido juez en el programa Nuestra Belleza Latina, que es muy popular, tiene mucho éxito y me pagan bien”.

“Segundo, porque era imagen de las tiendas Traki. Tercero, porque hago muchos tigritos, por ejemplo, tengo un stand en el Dutty Free del aeropuerto de Maiquetía, etcétera”, dijo.

Sobre las acusaciones que lo colocan al frente de una supuesta red de prostitución, el cubano señaló que son “delicadísimas y peligrosas”. “Todas las muchachas que han pasado por el Miss Venezuela saben muy bien que yo soy un hombre distante y de carácter severo, que trato de no demostrar preferencias por ninguna, que no soy amigo de ninguna, de modo que nunca he sido cómplice de ‘marramucias’”.

Sousa aseveró que nunca ha recibido favores o dinero por presentarle una de las concursantes a algún hombre. “Nunca he presentado a nadie en ese plan (…) Desde que yo comencé a trabajar en el Miss Venezuela, hace muchísimos años, ha habido muchachas que llegan y resultan ser amigas o parientes de empresarios, políticos, periodistas, etcétera. Y mi regla siempre fue la misma: si la muchacha funciona, se acepta. Si no, no”.

En cuanto a las fallas que tuvo en su carrera, algo a lo que aludió en Instagram tras retirarse, “me refería al trato que les daba a ciertas muchachas, sobre todo a las que eran indisciplinadas. Reconozco que las trataba muy mal. He sido muy fuerte reclamando. Esa es la razón por la que algunas no me quieren”.

“Yo no me he lucrado de manera indebida a costa de nada. Todo lo que tengo, lo tengo porque he trabajado”, sentenció.