Trump quiere que inmigrantes que no hablan inglés sean considerados una "carga pública"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya anunció que quiere penalizar, a la hora de tramitar la residencia, a los inmigrantes que reciben ayudas públicas. Ahora sabemos que su idea no ha caído en saco roto. Existe un borrador que baraja ponerle las cosas difíciles para establecerse en EE.UU. a los extranjeros que no hablen inglés, tengan problemas de salud que no puedan costear o mal crédito (dificultades para recibir préstamos bancarios o dinero a crédito en los bancos).

Según recoge Univisión, ese borrador filtrado por The Washington Post, habla de catalogar a esos inmigrantes como "cargas públicas" a la hora de hacer cualquier trámite migratorio.

Actualmente existen parámetros para considerar que un inmigrante es una "carga pública". Lo que quiere Trump es ampliar los requisitos, de manera que se tengan en cuenta a la hora de conceder una 'green card' (residencia) o la ciudadanía.

De esta forma, los inmigrantes que hacen uso de los servicios sociales del país serían inadmitidos.