Hasuan Viera: “Sólo necesito una camisa con un número para demostrar cuánto amo lo que hago”

El cubano Hasuan Viera firmó recientemente un contrato profesional con los Rangers de Texas y comenzará dentro de poco su aventura por las ligas menores. Viera es un prominente talento de 21 años que debutó con Industriales en 2015. Un bateador zurdo con poder y contacto, velocidad y útil defensivamente para cubrir varias posiciones.

El acuerdo, si bien no es la suma que se esperaba, será el punto de partida para una carrera que el talento buscará realzar en las menores.

En dos campañas con Industriales, sólo asistió a home 126 veces, promediando .235 de average con siete dobles. Viera también cuenta con la herramienta de la distinción de lanzamientos y disciplina en home.

Viera integró el equipo Cuba juvenil, fue campeón Sub-23 con Ciudad Habana integrado por otras jóvenes promesas que decidieron emigrar como Jorge Oña, Daniel Brown, Josuan Hernández, Andy Pacheco o Ariel Hechavarría por citar algunos.

“Sólo necesito una camisa con un número para así demostrar cuánto amo lo que hago”, dijo Viera en reciente entrevista a CiberCuba.

El zurdo cuenta con demasiada juventud, fuerza y talento como para ahuyentar los fantasmas del fracaso y despertar la grandeza que vive en su interior.

¿Cómo te sientes después de firmar tu contrato con los Rangers de Texas?

-Me siento muy feliz. Le agradezco a Dios por esta bendición tan grande y agradecido con la organización por la oportunidad y la confianza que me están brindando.

¿Desde qué nivel te anunciaron que comenzarías en las menores?

-Creo que desde Clase-A fuerte. Estoy listo y preparado para dar lo mejor de mí y aportar en todo lo posible en el nivel que me asignen.

Saliste muy joven de Cuba. En tu decisión de irte qué porcentaje influyó saber que no tendrías una oportunidad real de jugar hasta dos o tres años más tarde.

-Realmente nunca pensé que fuera tan difícil. El mercado de nosotros los cubanos se ha visto claramente afectado y hemos sido varios los perjudicados, pero soy de los que piensa que, si te apasiona lo que haces, la fe y la confianza en uno mismo mantendrán vivos los enormes deseos de cumplir tus objetivos. Tuve que esperar mucho tiempo, pero con perseverancia, constancia y trabajo duro, apareció la oportunida. Ahora me toca sacarle el máximo provecho.

¿En qué has estado trabajando más para estar lo más listo posible en tu entrada a las menores?

-En varias cosas. Me he preparado psicológicamente ya que me tocará vivir una experiencia totalmente nueva y quiero asegurarme de estar mentalmente preparado. He enfatizado en el trabajo físico, las temporadas son largas y se requiere de un esfuerzo físico mayor. He ganado en peso y masa muscular para mejorar mi swing y combinarlo con mi velocidad y así lograr mejorar mi juego día a día.

¿Qué piensas de tu versatilidad? ¿Quieres continuar cubriendo varias posiciones o estabilizarte en una?

-Mi versatilidad es algo que me ha ayudado mucho en mi joven carrera. Quiero ser un pelotero útil para la organización y desarrollar mi juego en varias posiciones y aportar defensivamente.

¿Desde que saliste de Cuba cómo fue la adaptación y estar lejos de la familia?

-La adaptación no fue nada fácil. Nunca es fácil adaptarse a los cambios y menos lejos de la familia, que a pesar de la distancia no han dejado de apoyarme un solo minuto. A mi lado ha estado mi esposa que ha sido fundamental en todo este trayecto, sin su apoyo y su compañía todo hubiera sido mucho más difícil. Se merece mucho mérito.