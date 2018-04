Niños no: la cadena española Be Live abrirá en Varadero su primer hotel sólo para adultos

La cadena hotelera Be Live, del grupo empresarial español Globalia, ha anunciado que abrirá en Varadero el primer hotel que la compañía abre sólo para adultos en el Caribe. Se trata de una modalidad muy en auge en el mundo, especialmente en España, donde los niños no tienen permitido el acceso ya que está pensado para parejas, que buscan la tranquilidad, el relax y una escapada romántica.

Según informa el portal Travelweek, Be Live acaba de anunciar que a partir del 1 de junio comenzará a gestionar dos hoteles de cuatro estrellas en Varadero: Be Live Experience Tuxpan y Be Live Adults Only Cactus. Ambos pertenecen a Cubanacán y están ubicados en la mejor playa de este polo turístico cubano.

Tras la apertura, Be Live tendrá cinco hoteles con 1.284 habitaciones en Varadero. En todo el país son 1.500 habitaciones tras el reciente traspaso del Chateau Miramar a la cadena española.