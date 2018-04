Anthony Borges, el niño héroe del tiroteo de Parkland, recibe una donación de 37.000 dólares

Los padres de Anthony Borges, el niño que fue herido gravemente durante el tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, recibieron un cheque de 37.000 dólares por parte de la organización No More Tears.

Emily Delfin y Royer Borges tuvieron que renunciar a sus trabajos para cuidar a su hijo de 15 años. El joven recibió cinco impactos de bala en la masacre de Parkland.

Tras regresar del hospital, hace apenas dos días, la familia tuvo que abandonar su apartamento en un cuarto piso y mudarse a otro en planta baja, ya que Anthony no puede subir escaleras.

No ad for you

Desde los tristes hechos del pasado 14 de febrero, se le conoce como el niño héroe del tiroteo. Sus compañeros contaron que ayudó a bloquear una puerta de un salón de clases, protegiendo a 20 estudiantes que se refugiaban de los tiros de Nikolas Cruz.

No More Tears Inc. (No Más Lágrimas), una organización sin fines de lucro que socorre a las víctimas de la violencia y el tráfico sexual humano, ha ayudado a la familia a encontrar una nueva casa en Coral Springs, pagar el alquiler inicial y el depósito de seguridad y donarán 1.000 dólares mensuales para la renta.

Asimismo, la familia fue a la tienda de muebles El Dorado Furniture, en Coconut Creek, el pasado viernes y pudieron elegir muebles gratis para su nuevo hogar, incluida una cama ajustable para su hijo.