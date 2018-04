ESTRENO: "I like it", nuevo tema de Cardi B junto a Bad Bunny y J Balvin

El álbum debut de la rapera estadounidense Cardi B, Invasion of Privacy, está lleno de éxitos. Una prueba de ello es su nueva colaboración con los cantantes de música urbana Bad Bunny y J Balvin.

I like it está siendo todo un hit desde su lanzamiento este viernes. El tema mezcla los idiomas inglés y español y deja entrever la latina que Cardi B lleva dentro.

Instagram / Cardi B

El trío da un giro de 180 grados al icónico éxito I like it like that, originalmente interpretado por Pete Rodríguez en 1967, y popularizado por Tito Nieves y el Blackout All-Stars a mediados de los 90.

Para muchos fans también ha sido una sorpresa escuchar finalmente al puertorriqueño Bad Bunny rapear en inglés.

La letra de la canción alude a las cualidades de las cubanas, boricuas, dominicanas, colombianas y venezolanas. A estas últimas puede que les incomode que lo que más destacan de ellas tiene connotaciones sexuales.