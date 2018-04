El hermoso mensaje que Carlucho envía a El Micha para agradecerle por ser cubano

El popular actor, comediante y presentador cubano Carlucho ha dedicado en su página de Instagram un hermoso mensaje al reguetonero El Micha, quien ha sido foco de atención de los medios en estos días por el estreno del videoclip del tema Nos fuimos lejos, en el que trabajó junto a Descemer Bueno y Enrique Iglesias.

Carlucho dijo sentir una gran admiración por El Micha a quien considera un hombre talentoso, humilde y muy agradecido.

"Mi hermano mira como es esto. Te admiro,te respeto y me caes bien con cojones pa' decirlo en español. Eres un hombre talentoso, humilde y tienes la cualidad de los grandes eres agradecido. Para mi el agradecimiento es la madre de todas las virtudes. Pero en mi caso nada tienes que agradecerme y no hay un instante que nos crucemos donde no digas Gracias", escribió.

"Micha gracias a ti por ser cubano, por ser Cuba, por ser nuestro. Mi abrazo, mi respeto y mi admiración", concluyó.

Carlucho es conocido en Miami por ayudar a los artistas cubanos que llegan a la ciudad del Sol. Muchas veces los invita los a su programa El Happy Hour en el canal América TeVé para promocionar su trabajo, ya sea porque decidieron quedarse a vivir en el sur de la Florida o porque estén de paso como parte de los llamados intercambios culturales.