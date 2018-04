El inesperado regalo de Chyno Miranda a una de sus fanáticas en Miami

El cantante venezolano Chyno Miranda protagonizó el sábado por la noche una emotiva escena cuando caminaba por las calles de Miami.

Según relató el artista en su página de Instagram, una chica llamada Valentina se acercó junto a sus amigas y le dijo que se encontraban celebrando su 15 cumpleaños.

La escena transcurrió "en un restaurante" cerca del cual estaba caminando el músico. "Cómo no tenía regalo para ella, se me ocurrió cantarle algo y aprovechando que había una orquesta de salsa amenizando a los presentes en la plaza, les pedí para que me permitieran cantarle algo y fue una experiencia inolvidable", escribió en la citada red social.

"A veces las cosas improvisadas quedan mejor. Valentina se fue feliz y yo más aún al saber que todos los presentes quedaron sorprendidos y contentos! Feliz sábado en la noche!.Quieres que cante en tu fiesta de 15?", agregó Miranda.

En el vídeo, que en pocas horas superó las 137 mil reproducciones, se puede ver cómo la actuación del intérprete de Venezuela desató el delirio entre los asistentes a la fiesta.

Chyno Miranda ya causó furor entre sus seguidores la preciosa pedida de matrimonio a su novia Natasha Oraos.

El artista estrenó el pasado mes de enero la canción "Como en Las Vegas", en la que también participó la cantante puertorriqueña Olga Tañón.