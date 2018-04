Gerard Piqué: "Si el Madrid no hace el pasillo, no podré dormir"

El defensa central Gerard Piqué envió un mensaje al entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, acerca de la posibilidad que el conjunto blanco haga pasillo a los azulgrana.

"No voy a dormir por la noche", declaró en tono irónico el jugador azulgrana en la zona mixta del Camp Nou tras el partido ante el Leganés.

El sábado Zidane aseguró que su equipo no haría el protocolario pasillo al Barça si se proclamara campeón de Liga antes del Clásico, que se disputará el próximo 6 de mayo de 2018 en la Ciudad Condal.

No ad for you

"Dentro de no sé cuanto se me va a preguntar. La respuesta es muy clara. Es una decisión y ya está. Es mía. No entiendo lo del pasillo y entonces no se va a hacer, pero estamos lejos del final de la temporada. El Barça rompió la tradición", manifestó el técnico madridista.

De esta forma hizo referencia a la negativa de la escuadra culé a rendir homenaje al Real Madrid en el Santiago Bernabéu después de ganar el Mundial de Clubes.

"En este club el pasillo se suele hacer en la competición en la que participamos, cuando participamos en el torneo del equipo campeón, y ahora no es el caso", dijo Guillermo Amor, director de Relaciones Institucionales del Barça el pasado mes de diciembre.

Este hecho escenificó una de las rivalidades más fuertes que existen en el mundo del fútbol.