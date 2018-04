China ejecutará “un fiero contraataque” si EE.UU. le impone aranceles a sus importaciones por 100.000 millones de dólares

PEKÍN/WASHINGTON, 6 abr (Reuters) - China advirtió el viernes que está totalmente preparada para un "fiero contraataque" con nuevas medidas comerciales si Estados Unidos concreta la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles adicionales a importaciones chinas por 100.000 millones de dólares.

Ante "la represalia injusta de China" contra las acciones comerciales previas de Washington, Trump redobló el pulso el jueves y ordenó a funcionarios estadounidenses que identifiquen aranceles extra, escalando una confrontación que podría tener consecuencias perjudiciales para las dos mayores economías mundiales.

El portavoz del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng, calificó las acciones de Estados Unidos como "extremadamente equivocadas" e injustificadas, agregando que la disputa es un pulso entre unilateralismo y multilateralismo. También dijo que no es probable que haya negociaciones bajo las actuales circunstancias.

No ad for you

"El resultado de este comportamiento es aplastarse su propio pie con una piedra", comentó Gao en una conferencia de prensa en Pekín. "Si Estados Unidos anuncia una lista de aranceles adicionales por 100.000 millones de dólares, China ya tiene totalmente preparado, y no dudará en ejecutar, un fiero contraataque", agregó.

Gao habló poco después de que Trump defendió su plan de gravámenes en la radio estadounidense, asegurando que la decisión podría causar "un poco de daño", pero que el país norteamericano estará mejor a la larga.

China desveló el miércoles una lista de 106 productos estadounidenses -desde soja a carne de vacuno congelada y aviones-, en una rápida represalia pocas horas después de que el gobierno de Trump propusiera gravar unos 1.300 bienes industriales, tecnológicos, médicos y de transporte chinos.

China afirmó que no tiene miedo a una guerra comercial, aunque no está buscándola, y acusó a Estados Unidos de provocar el conflicto. Gao señaló que los comentarios de funcionarios estadounidenses sobre charlas en progreso sobre estos asuntos son incorrectos: "Bajo estas condiciones, las dos partes no pueden realizar negociaciones sobre este asunto".

No obstante, poco después, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, declaró en Fox Business Network que "hay conversaciones en marcha. No quiero dar nombres, no quiero poner a nadie en el foco, pero hay conversaciones en marcha".

Analistas de Oxford Economics advirtieron de que una guerra comercial en toda regla tendrá consecuencias perjudiciales.

"Es importante destacar que las tarifas con las que se amenaza estarán sujetas a negociación y, por tanto, no deberían considerarse definitivas", dijeron en una nota a clientes.

"Una guerra comercial (en toda regla) tendría un efecto más pronunciado. Estados Unidos y China sufrirían una desaceleración significativa en el crecimiento real del PIB, una pérdida acumulada de alrededor del 1,0 punto porcentual" y reduciría el crecimiento económico mundial al 2,5 por ciento en 2019 desde el 3,0 por ciento que tiene como escenario base Oxford.

La escalada de la tensión entre las dos superpotencias económicas está afectando a los mercados financieros, mientras los inversores se preocupan del impacto en el comercio y el crecimiento mundial, afectando a las acciones, al dólar y a una serie de productos más riesgosos como el cobre, al tiempo que impulsa a activos seguros como el yen y el oro.

El índice dólar bajaba el viernes, mientras que los principales índices de las acciones estadounidenses perdían cerca de un 1 por ciento, en línea con el cierre de la mayoría de los mercados bursátiles asiáticos.

Reporte de Tom Daly, Michael Martina y Min Zhang en Pekín y Steve Holland y David Lawder en Washington; escrito por Ryan Woo y Alex Richardson; editado en español por Carlos Serrano.