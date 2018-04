Por favor, ¡más respeto para Alfredo Despaigne!

Juro por Dios que quiero equivocarme, pero mucho me temo que a Alfredo Despaigne le va a costar trabajo conseguir este año una campaña similar a la que rubricó en la Liga Japonesa durante 2017.

El año pasado, el slugger oriental incursionó allá por vez primera con los Halcones de Fukuoka y no paró hasta coronarse junto a ellos luego de despachar 35 jonrones y empujar nada menos que 103 carreras.

Sin embargo, las cosas no han empezado bien ahora. En el sitio oficial de la NPB puede verse que el cubano ha tenido una arrancada lamentable, con average de .103 producto de tres hits en 29 turnos oficiales, cero extrabases y nueve ponches, con momentáneo OPS de .285.

Uno podría decirse, con toda la razón del mundo, que todavía es temprano para pensar en lo peor. Que en ligas rigurosas como la norteamericana y la nipona, los peloteros suelen irle tomando el pulso al campeonato de manera progresiva. Pero existen motivos para la sospecha. Motivos de los que en su momento escribí, hace ahora unas cuantas semanas, cuando vi que Despaigne regresaba de una larga temporada en Japón y apenas se le concedía tiempo para vacacionar.

Vino de allá, y en un par de suspiros ya estaba vistiendo la franela de Granma en el campeonato de casa. Para colmo, solo unos días después lo incorporaron a la comitiva de la Serie del Caribe. En ambos certámenes se le vio falto de ritmo, incapaz de lograr las mejores conexiones. Hubo inclusive algunos desagradecidos que aprovecharon para poner en tela de juicio sus virtudes con el madero en ristre.

Fue entonces que me sobrevino la pregunta: ¿Será justo poner en peligro el prestigio de un hombre por el deseo de ganar un campeonato? Enseguida me contesté que no. Me contesté que ninguna de las estrellas de hoy, peloteros superiores al propio Despaigne como Mike Trout o Josh Donaldson, renunciaría a un por ciento significativo de sus vacaciones (léase descanso imprescindible) para complacer el capricho de su federación, sobre todas las cosas porque del rendimiento en su trabajo depende en toda la línea su futuro.

Con Despaigne habrá que buscar alguna alternativa, o tendrá que proponerla él mismo. El granmense es el mejor bateador que permanece ligado al organismo beisbolero cubano, pero nada justifica que se le convoque para cuanto torneo nos involucra. Se merece más consideración, porque se trata de un orgullo nacional.

Mañana, y ojalá que mi boca sea santa, tal vez empiece a dar jonrones otra vez. Sin embargo, ni eso ni nada servirá de pretexto para continuar explotando a mansalva su talento para regalarnos alegrías con el swing.

