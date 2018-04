Vicki Huddleston: “No espero un cambio grande en Cuba con el relevo en la presidencia"”

La ex representante de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba, de 1999 a 2002, Vicki Huddleston, presentó este martes en Miami su libro Our Woman in Havana, las memorias de su misión diplomática en la Isla.

La diplomática, quien defiende la política de apertura de Obama hacia Cuba, dijo en entrevista con El País, que es trágico lo que ha ocurrido con eso luego de la toma de posesión de Trump.

"Cuando EE.UU. amenaza a Cuba, los líderes de la isla echan atrás las reformas y eso a quien afecta es al pueblo cubano. Y pienso que la relación va a empeorar en los próximos dos años con la entrada de radicales como Mike Pompeo [nominado para Secretario de Estado] y John Bolton [nuevo consejero de Seguridad Nacional]. Bolton es quien hizo en 2002 la acusación falsa de que Cuba tenía armas biológicas y acentuó la línea dura de la administración Bush", contó Huddleston.

No ad for you

La también exembajadora en Mali y Madagascar, dijo que no espera un cambio grande con el cambio de gobierno que tendrá la Isla el próximo 19 de abril, cuando se prevé que tome la presidencia Miguel Díaz-Canel, el cual Huddleston considera que tendrá un trabajo bien difícil por delante.

"La jerarquía del Partido Comunista no quiere una sociedad capitalista con divisiones de clase, y él es de una nueva generación que no tiene la misma autoridad y las credenciales de los que hicieron la revolución", expresó.

Con respecto a los supuestos ataques sónicos a diplomáticos de la embajada en Cuba, Huddleston reconoce que algo sucedió, pero que todo se exageró bastante. Creo que los republicanos más conservadores, entre ellos Marco Rubio , aprovecharon la oportunidad y manipularon el caso políticamente para que el deterioro de las relaciones diplomáticas fuera mayor", afirmó.

A la pregunta de qué creía del gobierno de los Castro, de su legado, la diplomática concluyó: "Antes de la revolución Cuba era un país bastante avanzado para aquellos tiempos, pese a las disparidades sociales. Ahora, básicamente, es un país del que su propia gente se quiere ir".