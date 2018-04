Tía de Maluma se lanza como cantante de reguetón

La colombiana Yudy Arias, “la tía sexy de Maluma” ―como la llaman algunos― ha decidido seguir los pasos de su famoso sobrino y se ha lanzado como cantante de reguetón.

En febrero de este año estrenó el tema “Sin problemas”, y más recientemente “Diferente”, cuyo video suma más de 11 mil reproducciones, claro que es poco comparado con la mareante cifra de visualizaciones que alcanza su sobrino, pero en todo caso Yudy Arias lo está intentando, y hace además un reguetón en el que canta a mujeres trabajadoras, fuertes e inteligentes.

En “Diferente”, afirma "Independiente, nunca pienso retroceder, he sido fuerte nunca me lograron vencer, no necesito nadie que me controle; porque esta nena tiene los pantalones”.

En su canal de YouTube también ha publicado algunas versiones, como la que hizo de “Corazón”, uno de los éxitos de su sobrino.

Además de cantante, Yudy Arias también es modelo, profesora de yoga, presentadora de televisión y bastante activa en las redes sociales, en las que acostumbra a compartir fotos de singulares posturas de yoga.

También sale a menudo bailando o haciendo ejercicios.

Mantiene muy buenas relaciones con su sobrino y en entrevista para Telemundo destacó: "Tenemos una relación de 'partners', nos tomamos del pelo, hacemos bromas pesadas, somos una familia muy amorosa".

No obstante, la buena relación entre tía y sobrino también ha estado rodeada de polémica, pues en el 2016 circuló un video en el que Maluma besó a su tía en la boca, e inmediatamente muchos seguidores estuvieron en desacuerdo con las imágenes. Tras el escándalo, el artista manifestó que tiene una relación muy cercana con su tía, a quien considera "su alma gemela".

Hasta el momento Maluma no se ha manifestado en relación con la incipiente carrera musical de su tía.