Sabemos lo que ha ganado Demi Lovato con “Tell Me You Love Me Tour”

Más de 20 millones de dólares. Ése es el saldo que le ha reportado a Demi Lovato su gira Tell Me You Love Me Tour.

Se trata de unos ingresos considerables ya que se ha contabilizado únicamente la etapa norteamericana. En resumen, la diva gana un promedio de más de un millón de dólares por show. La facturación total fue de 20.199.991 dólares, informa Billboard.

La estadunidense ha pospuesto las fechas de su presentación en Ciudad de México y Monterrey por problemas de producción en la gira por Sudamérica.

No ad for you

Lovato recibió una placa de certificación de Platino por su álbum Tell Me You Love Me. El premio, otorgado por la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos, es un conocimiento por los logros de venta del compacto. Sin duda, Demi Lovato ha hecho caja con su éxito.