Sillas vacías en Perú por los activistas cubanos que no pudieron estar en la Cumbre de las Américas

En respuesta a la negativa del Gobierno cubano hacia algunos opositores de la Isla de participar en la VIII Cumbre de las Américas, que está teniendo lugar en Lima, Perú, y como forma de solidaridad a esas personas, algunas sillas se mantuvieron vacías durante el evento.

Las sillas vacías, en las que debían de haber estado sentados los opositores a los que no se les dejó viajar a Lima, tienen encima pulóveres que dicen: "Soy activista opositor. El Gobierno de Cuba no me permitió asistir".

A unos 12 opositores cubanos no se les permitió estar en la Cumbre, entre ellos la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler.

En una rueda de prensa organizada en Lima por el grupo de expresidentes que componen la Iniciativa Democrática de España y Las Américas (IDEA), la opositora Rosa María Payá dijo: "En mi país hay hambre, una miseria despiadada porque los cubanos no tenemos ni la posibilidad de prosperar con el fruto de nuestro trabajo porque nuestros derechos fundamentales han sido secuestrados por una dictadura".