Chucho Valdés, emocionado por su presentación del 20 de abril en Miami, en homenaje a Irakere

Chucho Valdés , ese genio de la música cubana, se presentará en Miami el próximo 20 de este mes de abril, siendo ésta la segunda vez que se presenta en el Sur de la Florida desde 1999.

El pianista, compositor, arreglista y director de orquesta ofreció declaraciones al medio Sun Sentinel y dejó claro que hay Chucho para rato. "Todavía hay mucho por hacer".

El maestro, de 76 años, ha mostrado una gran motivación por su concierto en Miami: "Ya no queda nada Miami! Ganas de estar allí!", escribió en su cuenta de Twitter.

La presentación del próximo día 20, que tiene el nombre 'Cubismo!, Chucho Valdés: Irakere 45', será una especie de homenaje del pianista y su grupo Afro-Cuban Messenguers a Irakere, la mítica banda fundada en 1973, que revolucionó el jazz latino dentro y fuera de Cuba.

El programa del concierto incluye temas clásicos del repertorio de Irakere como Misa Negra, Estela Estallar, Juana 1600 y Bacalao con Pan.

En la entrevista con Sun Sentinel Chucho dijo que era un buen momento para presentarse en un lugar donde hay tantos cubanos: "Este cambio favorece el desarrollo del arte y el intercambio cultural. La música es el único idioma universal".

"Imagínate que hubieses existido restricciones en aquellos tiempos [1947]. Dizzy Gillespie no habría conocido a Chano Pozo y nunca se habría originado el cuban jazz. Fue algo fantástico. El jazz latino nació entonces en Nueva York con Mario Bauzá, Chano Pozo y Dizzy y fue una fusión de muchos elementos", dijo.

También agregó: "La música une muchas cosas, une fronteras y no tiene nada que ver con más nada que con el arte y el desarrollo de la cultura".

El músico opinó también sobre el reguetón, ese género que muchos critican y todos bailan: "No critico nada. Cuando veo algo que no me gusta trato de hacer algo mejor. [el reggaeton] es un tema díficil, porque no es mi género, no es mi época, no es mi tiempo. No es la música que entiendo, la puedo escuchar, pero no es de mi interés realmente.

"Pero es del interés de los jóvenes que la escuchan. Pienso que en todos los géneros hay cosas malas y cosas buenas. No todo es malo y no todo es bueno, incluso en la música sinfónica. Con la música de ahora hay algunas cosas que están bien y otras que están muy mal y eso lo veo desde el punto de vista de una persona de mi generación...Quizá la gente joven lo ve de otra forma. Lo ideal sería, en lugar de criticar un género, tratar de hacerlo mejor o crear otro género con un nivel superior. Es la fórmula que entiendo".

Seguramente, muchos cubanos querrán estar presentes en el concierto del próximo día 20, que es un homenaje a Irakere, pero también al exilio cubano, a la música de la Isla y a Cuba en general.