Eduardo Cabra, ex integrante de Calle 13, quiere llevar su nuevo proyecto a Cuba

El famoso músico puertorriqueño Eduardo Cabra, ex integrante del dúo Calle 13, dijo que quiere presentar en Cuba su nuevo grupo Trending Tropics y se mostró orgulloso por el éxito mundial de la canción Despacito.

En declaraciones al diario oficial Granma, Cabra, indicó: “Quiero tocar mi proyecto en Cuba, en cualquier lugar, incluso si es un sitio pequeño mejor, ese es uno de mis principales objetivos este año”

El músico, que integró durante 10 años el grupo Calle 13 junto a su hermano, René Pérez, dijo que Luis Fonsi y Daddy Yankee hicieron un trabajo muy importante con Despacito.

“Se nota que hubo un trabajo importante. Está chévere que Luis Fonsi haya triunfado y que sea puertorriqueño. Me parece súper curioso que de un país tan pequeño como Puerto Rico salga tanta música y tan diferente, del género urbano, de salsa, merengue, de ritmos alternativos. El petróleo de Puerto Rico es la música. Ahora estamos pasando por una situación financiera muy complicada, pero el gobierno debería invertir más en el arte porque hay mucho talento. Pero también está el asunto de que somos una colonia y eso es un disparate que habrá que resolver”.

El músico consideró que la censura ayudó a la popularidad del reguetón y el trap y dijo que son ritmos que funcionan, pero parecen una canción interminable porque todos los músicos los interpretan de la misma forma.

“Son ritmos muy bailables y tienen un respaldo mediático muy fuerte. También la censura ayudó a su expansión. Recuerdo que en Puerto Rico trataron de censurarlos y lo que hicieron fue darles más fuerza. El ritmo funciona, pero lo que no está bien es que lo utilizan de la misma forma y se convierte todo en una canción interminable. Yo estoy esperando un grupo que me vuele la cabeza, que agarre todos esos ritmos y haga lo que le dé la gana con eso. Tiene que haber alguien que lo esté pensando, una propuesta que quizá sea mainstream, pero con contenido. Hacen falta propuestas nuevas y arriesgadas, que no solo sean fotos ni videítos en YouTube”.

Calle 13 tocó frente al Malecón habanero en 2010, una actuación que Cabra calificó como épica.

“El concierto en la Tribuna Antiimperialista fue algo épico. Me cambió la vida entera. Yo tengo un vínculo familiar con Cuba, mi hijo es mitad cubano y me siento parte de Cuba”.

El hijo del productor boricua es fruto de su relación con la cantante Diana Fuentes, de quien se divorció el pasado año aunque se han mantenido colaborando.

Calle 13 se separó en 2015 luego de 10 años de carrera. Cabra expresó que no piensa en su anterior grupo y está enfocado en su nuevo trabajo con el dominicano Vicente García.

“Los dos estamos contentos con esta nueva etapa. Yo me siento bien y no pienso ahora en Calle 13, donde aprendí un montón, y así lo estoy tomando. Se trata de seguir adelante y continuar aprendiendo. Estoy muy contento y está chévere borrar todo y volver a empezar. Vivir otra vez te da hambre y energía».

Eduardo Cabra ganó la distinción de productor del año en la pasada ceremonia de los Premios Grammy Latino en la ciudad estadounidense de Las Vegas.

“Cuando uno está conociendo a una persona para empezar a trabajar es importante sentirte a gusto, cómodo. Es importante que yo pueda aportar algo y que el músico pueda ofrecer algo. No solo se trata de con quién yo quiera trabajar, sino que la otra persona sienta que yo pueda aportar algo interesante. Me gusta que los proyectos que defiendo tengan un sonido particular y sobre todo amor por la música y amor por la profesión. Se debe echar el negocio a un lado y asumir el objetivo de hacer buena música, crear, aprender, conectar con la gente y comunicar”.



