Serena Williams, al desnudo en Instagram

Los 7,9 millones de seguidores de Serena Williams deben haberse quedado de piedra al ver esta foto de la americana.

La tenista ya ha vuelto al circuito profesional y ha recuperado tanto su forma física como su figura. Ella misma dice que no es perfecta pero está orgullosa de ser como es. Simple y perfectamente Serena.

Sus fans le han dejado multitud de comentarios halagadores así como 165.000 likes en apenas unas horas. Su personalidad convierte a la diva en un personaje admirado y respetado. Ya embarazada no tuvo reparo en posar desnuda para la portada de la revista Vanity Fair.

Williams es una mamá feliz. La exnúmero 1 del mundo y 23 veces campeona de Grand Slam tuvo a su primera hija el 1 de septiembre de 2017.

Alexis Olympia Ohanian Jr. es el retoño que ha tenido con Alexis Ohanian, cofundador de la red social Reddit, con el que se casó el 16 de noviembre del mismo año en una boda de película.

Sobre su retirada ha dicho en el programa de radio Masters in Business que no se pone fechas ni metas concretas: “Siento que un día me despertaré y me daré cuenta de que todo ha terminado. Pero todavía no tengo ese sentimiento. No lo tuve en el último año, con todo lo que sucedió, así que cuando llegue, lo sabré”.

De momento sigue al pie del cañón, en todos los sentidos.