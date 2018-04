Desvelado el misterio de Pizza Boys: el nuevo proyecto de las Kardashian-Jenner

¡Se acabó el misterio! Ya sabemos de qué se trata el nuevo proyecto que se traen entre manos las chicas del clan Kardashian-Jenner.

Durante varios meses, las integrantes de la mediática familia han estado compartiendo varias publicaciones en las que hacían alusión a Pizza Boys, un nombre que cuenta con un perfil de Instagram y que siguen las propias celebridades del reality show Keeping Up with the Kardashians.

Hoy por fin se ha desvelado en qué consiste Pizza Boys y ya podemos decir que es un programa de la emisora de radio Beats 1 y que se emite a través de Itunes, plataforma perteneciente a la compañía Apple.

Según se puede apreciar en la fotografía que compartieron en la cuenta oficial del programa, Kendall Jenner será la anfitriona de la emisora junto al popular deejay Daniel Chetrit.

Sin embargo, a juzgar por las expectativas que han creado en sus redes sociales tanto la modelo como su hermana Kylie Jenner, estamos seguros de que otros miembros del famoso combo también participarán en próximas entregas de Pizza Boys.