Damas de Blanco reciben 'Premio Milton Friedman por la Libertad'

Las Damas de Blanco son la principal prueba de que, contrario a lo que diga el Gobierno cubano, en la Isla sí hay presos políticos.

El movimiento comenzó en 2003, luego de lo que se conoce en Cuba como la Primavera Negra, cuando unos 75 periodistas, abogados y otros intelectuales fueron encarcelados por criticar el régimen castrista.

Esta organización opositora la forman las madres, esposas, hijas y hermanas de los presos políticos cubanos para exigir su liberación y desde sus inicios son sometidas a hostigamientos, represión y persecución por parte de la Seguridad del Estado en la Isla.

A pesar de esto, nada ha logrado acallarlas ni detener su movimiento, que ha ido ganando miembros, expandiéndose por todo el país y dándose a conocer en el mundo. Es por eso que este año, a la organización le ha sido otorgado el Premio Milton Friedman por la Libertad, el cual se entrega cada dos años a quien haya realizado una contribución significativa al avance de la libertad humana.

El premio será entregado durante una cena de gala en Nueva York el próximo 17 de mayo. El Comité Internacional de Selección está conformado por: Lescek Balcerowicz (ex vice primer ministro y ex ministro de Finanzas de Polonia), Janice Rogers Brown (ex jueza de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia), Vicente Fox (ex presidente de México), Sloane Frost (Presidenta de la Junta Directiva de Estudiantes por la Libertad), Peter N. Goetler (Presidente del Instituto Cato), Herman Mashaba (Alcalde ejecutivo de Johannesburgo), Harvey Silverglate (Co-fundador de la Fundación para Derechos Individuales en Educación), Donald G. Smith (Presidente de Donald Smith & Co.) y Linda Whetstone (Directora, Atlas Network).