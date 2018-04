El mensaje de Camila Cabello a Pharrell Williams

La artista cubana Camila Cabello se encuentra en plena gira de "Never Be The Same".

En el concierto del pasado domingo en Los Ángeles, invitó al rapero Pharrell Williams al escenario para intepretar "Sangria Wine" para placer de los asistentes.

Ambos artistas se diviertieron en el escenario, donde bailaron e interpretaron el inédito tema compuesto por el cantante de "Happy" y la misma Camilla Cabello.

La intérprete de "Havana" agradeció en redes sociales la asistencia al rapero.

"La persona más adorable. Gracias Pharrell por venir. Prepárense para algo de Sangria Wine", escribió la cubana en Instagram, decorando el mensaje con emoticonos de corazones, junto a varias imágenes de ambos.

El tema "Sangria Wine" lo interpretó Cabello por primera vez en la primera parada de su tour, en Vancouver. Allí regaló a los espectadores el estreno mundial de esta canción y el sencillo "Scar Tissue".