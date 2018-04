Uno es Alejandro Sanz, el otro Manolín, "El Médico de la Salsa", ¿pura coincidencia?

Nuestro querido cantante cubano Manolín, “El Médico de la Salsa”, sacó su lado más romántico y 'solitario' e inmortalizó una fotografía para su Instagram en la que aparece acostado sobre una cama junto a su guitarra.

La publicación iba acompañada de un texto que decía: “Ella es mi novia, amanece siempre en mi cama. Mi guitarra mis canciones y yo, somos un trío”.

No obstante, la noticia no proviene de las posibles preferencias de cama o de la sutil ropa íntima de rayas que se divisa en la foto del intérprete de Arriba de la bola, sino que casualmente una hora antes de que Manolín publicara su post, el cantautor español Alejandro Sanz también había subido a su perfil de dicha red social una instantánea prácticamente idéntica a la del cubano.

"Mi guitarra duerme conmigo", escribió el madrileño junto a su foto:

¿Pura casualidad o las musas conspiraron para inspirar a ambos cantantes a la vez?

Ante las dudas, el propio Manolin compartió una nota en Facebook en la que dejó claro que en ningún momento quiso reproducir el posado del creador de Corazón Partío, que se considera bastante original en sus publicaciones en las redes sociales y que simplemente se trató de una mera coincidencia:

“Benditas esas maravillosas Coincidencias”

Anoche, como tantas veces, me quedé dormido con la guitarra en la cama, me desperté y me hice una foto, la subí a Instagram y seguí durmiendo.

Hoy me despierto y un amigo me manda una foto de Alejandro Sanz en la cama con su guitarra, bendita coincidencia.

No es la primera vez que yo subo una foto con mi guitarra en mi cama, pero esta vez coincidí con Alejandro Sanz

Es un honor coincidir en algo con Alejandro Sanz, como también coincidí con Ricardo Arjona en la canción “El Puente”, fue otra bendita coincidencia.

Como también y salvando la distancia, coincido a veces con alguna que otra letra que parecen Sabinistica.

Son agradables coincidencias, de más está decir que si algo suelo ser, es bastante original en todas mis cosas, desde mis canciones, hasta mi manera de ser, la originalidad es mi prioridad.

Pero, mirando las fotos, la de Sanz es más artística, la mía es mas calentica.. jaja . No solo porque soy cubano, si no también, porque la foto la hice con la intención de que sea la portada de mi nuevo tema:

“Cuando se te pase la Calentura”

En fin,

Es un honor coincidir en alguna idea con Alejandro Sanz, Ricardo Arjona, Sabina, y otros monstruos de la música, aunque sea, como esta vez, en una simple foto.

Manolín.