Miguel Díaz-Canel, el nuevo presidente de Cuba, celebra hoy su cumpleaños

¿A quién le han dado como regalo de cumpleaños la presidencia de un país? El "regalo" a Díaz-Canel le llegó con un día de antelación, pero finalmente le llegó: a punto de cumplir años, asume el puesto de presidente de Cuba.

Mario Miguel Díaz-Canel Bermúdez nació en Placetas, provincia de Villa Clara, el 20 de abril de 1960. Es el presidente de Cuba que no lleva apellido Castro, que no nació antes de 1959 y que, por tanto, no asaltó el Moncada, no subió a la Sierra Maestra, y no entró a La Habana barbudo, aclamando el Triunfo de La Revolución. Cuando todo esto sucedía en Cuba, Díaz-Canel era un bebé, y no sabía siquiera quiénes eran Fidel o Raúl Castro . A esos, como todos nosotros, los conoció en las aulas de su escuela primaria y en libros de texto.

Foto: Archivo Granma

El presidente de Cuba heredó su nombre del padre, Miguel Díaz-Canel, trabajador de una planta mecánica en Santa Clara. Su madre, Aída Bermúdez, fue maestra de profesión.

No ad for you

El joven Díaz-Canel estudió Ingeniería electrónica en el año 1982, en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, y luego siguió una carrera política.

Justo un día antes de su cumpleaños 58, Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia de Cuba, algo que no sorprendió a ningún cubano pues ya, de alguna manera, lo venían anunciando y preparando para el cargo. Una simple sucesión de poderes bajo el twitazzo #SomosContinuidad, que han hecho repetir a una Isla donde el Internet es escaso y demasiado caro.

El día antes de su cumpleaños -que no sabemos cómo va a celebrar- Díaz-Canel afirmó en su primer discurso: "No hay espacio para una transición que destruya tantos años de lucha".

"Seremos fieles al legado de Fidel Castro , líder histórico de la Revolución y también al ejemplo, valor y enseñanzas de Raúl Castro, líder actual del proceso revolucionario", reiteró.

Hoy 20 de abril, día en que el nuevo presidente cumple años, compartimos la siguiente galería de fotos que muestra parte de su trayectoria política.