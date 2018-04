Ibeyi presentará su disco "Ash" en México

El dúo cubano Ibeyi ofrecerá un concierto este viernes 20 de abril en la Ciudad de México para presentar su segundo disco Ash, publicado en 2017.Este será el segundo concierto de las hermanas franco-cubanas en México, donde actuaron por primera vez en 2016.

Kaindé y Naomi Díaz —hijas del célebre percusionista Angá— grabaron su nuevo álbum con sonoridades de la música electrónica, el rap, y de instrumentos populares cubanos.

Las hermanas trabajaron en el material durante las elecciones en Estados Unidos, una época que consideraron triste por las declaraciones sexistas de Donald Trump´.

“Grabamos el disco durante las elecciones de Estados Unidos y las francesas, durante la crisis de refugiados en Europa… Todo era intenso y triste. Escuchamos a Trump decir: “Grab them by the pussy” cuando le preguntaron por las mujeres”, explicaron en declaraciones recogidas por el sitio Chilango.com

Las mellizas, de 23 años, señalaron que también tuvieron importantes referencias literarias en la composición de las canciones que componen el disco, el cual, consideraron, “una esperanza para vivir en este mundo loco”.

“Algunos libros que leímos en ese periodo también nos inspiraron, como los poemas de Claudia Rankine; La viuda Basquiat, de Jennifer Clement, el diario de Frida Kahlo… Escribimos canciones que necesitábamos para nosotras. Amamos cantar “We Are Deathless” ante un público. Es una manera de sentirnos fuertes. Necesitamos esperanza y fuerza para vivir en este mundo loco”.

Las canciones están cantadas en francés, inglés y yoruba. “No tienes que entender lo que se dice para sentir. Aun si no hablas francés, sientes el poder cuando Edith Piaf canta “La vie en rose”. No necesitas saber español para sentir “Camarón de la isla” o hablar italiano para que te guste la ópera. Es la belleza de la música”, dijeron.

Las hermanas, practicantes de la religión yoruba, nacieron en Francia y vinieron a Cuba desde muy pequeñas y luego regresaron a París.

La prensa mexicana ha catalogado la próxima presentación de Ibeyi como “un show imperdible que te hace mover el cuerpo”.

En Ash las cubanas colaboraron con artistas de talla mundial como la famosa cantante estadounidense Beyonce y la española Mala Rodríguez.

