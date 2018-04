Carlos Saladrigas: "Las pugnas internas aparentemente no le permitieron a Raúl cumplir lo que prometió"

El cubanoamericano Carlos Saladrigas es el presidente y CEO de Regis HR Group, una organización profesional para emprendedores. También es miembro de la Junta Directiva de Progress Energy y de Advance Auto Parts. En Europa, este empresario de Miami es conocido como la cara moderada del exilio cubano, que trabaja desde el Cuba Study Group (Grupo Estudio de Cuba) para encauzar una transición democrática a la española en la Isla. Con CiberCuba ha hablado brevemente sobre la toma de posesión de Miguel Díaz Canel como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la Isla.

¿Pueden esperarse cambios a corto plazo con el cambio en la presidencia de Cuba?

El escenario más probable para Cuba a corto plazo pudiera ser un periodo de parálisis reformista. Es razonable anticiparlo. Díaz-Canel toma la presidencia del país en medio de una gran batalla ideológica entre reformistas y ortodoxos. Esas pugnas internas aparentemente no le permitieron a Raúl cumplir la gran parte de lo que prometió y de las expectativas que levantó. Si Raúl Castro no pudo, o si no quiso, ¿qué nos da a pensar que Díaz-Canel pueda?

¿Cuáles son los principales retos de Miguel Díaz-Canel ?

Su reto principal es cómo resolver la gran “papa caliente” que le han soltado. La economía cubana está fracasada. Sin reformas estructurales no habrá crecimiento económico, productividad, ni capital extranjero. Las reformas económicas que son tan necesarias, son enormemente complicadas y difíciles, y conllevan un enorme costo político y social. El contrato social de la Revolución con el pueblo cubano, ya está hecho trizas, y las reformas económicas necesarias para forjar un futuro próspero terminarían por anularlo. Sin reservas propias de legitimidad, es difícil prever cómo Miguel Díaz-Canel pudiera llevarlas a cabo.

3.- Cuba ha exhibido un acercamiento público hacia China y Rusia y más discretos con Irán, Corea del Norte y el Vaticano. ¿Cómo pueden influir estas relaciones en los cambios que necesita la economía del país?

Aparte del contrato social con el pueblo cubano, una enorme fuente de legitimidad para la Revolución ha sido su confrontación con los EEUU. La legitimidad que ofrece ser o sentirse un estado sitiado, ha sido de suma importancia a través de los años, y gracias a la administración Trump se vislumbra como una continuada fuente de legitimidad buscada por los inmovilistas y elementos de línea dura del sistema.

Esto parece que seguirá siendo importante para los líderes cubanos al corto plazo. Respecto a China y Rusia, ninguno tiene la capacidad o inclinación de resolverle el problema económico a Cuba. Rusia, dependiendo de lo que suceda en su relación con EEUU, pudiera tener un interés politico en Cuba, lo cual China no tiene, pero no se ve muy probable.