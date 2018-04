El secreto de belleza de Kim Kardashian que sólo cuesta 10 euros

Un producto por debajo de los 10 euros (algo más de 8 dólares), que funcione y que lo use Kim Kardashian ¿existe? Parece algo de otro planeta, pero tenemos la prueba de que es real.

La empresaria y celebrity estrella de 'Keeping Up With the Kardashians' ha revelado en uno de sus post de belleza que utiliza un producto muy específico para combatir el envejecimiento. Y lo más sorprendente es el precio.

Se trata de el sérum 'Granactive Retinoid 2% Emulsion', de la firma The Ordinary.

En la web confirmamos que el precio actual es 9.60 euros. Esta firma prescinde todo lo que le va bien a tu piel: de parabenos, sulfatos, aceite mineral, metilcloroisotiazolinona, metilisotiazolinona, aceites animales, cloruro de benzalconio, tintes de alquitrán, formaldehído, mercurio y oxibenzona.

Por una vez en la vida Kim no está recomendando un producto de lujo. Y se lo agradecemos.