El nuevo mini vestido de Kim Kardashian con el que presume de piernas y escotazo

Kim Kardashian acaba de desvelar otro de sus diseñadores favoritos: un joven de 28 años, francés y que además de a la socialité ha logrado conquistar a la mismísimas pasarelas de la moda de Londres, Milán y New York.

La empresaria estadounidense ha caído rendida ante el talento de Simon Porte Jacquemus y, en especial, por uno de sus vestidos que lleva por nombre “La Bomba” y que pertenece a la temporada primavera-verano 2018.

La pieza de estilo camisero en color blanco es el modelo La Tunique Bahia, está compuesto 100% de algodón y se caracteriza por tener una caída asimétrica que se adapta a todas las curvas. Su precio es de 430 euros y se encuentra aún disponible en la web oficial de la marca.

Kim, por su parte, optó por llevar el vestido con el escote completamente abierto, cinturón ajustado a la cintura y acompañado de un mini bolso también en color blanco.

La estrella del reality show Keeping Up with the Kardashians eligió dicho estilismo para una ocasión muy especial, una cena en la que se reencontró que viejos amigos de la escuela secundaria a quienes no veía desde hace más de 20 años.

¡Esta soy yo saliendo de una cena con mis amigos de la escuela secundaria, justo después de que terminamos nuestra reunión después de 20 años! ¡Había planeado esto por alrededor de un año y seguía hablando con mis amigos para asegurarme de que no me fallaran! ¡Me encantaba la escuela secundaria y me encantó ver a tantas de las chicas guapas e inteligentes con las que fui! ¡Estoy tan orgullosa de todos y de todo lo que han logrado! ¡Una noche muy divertida y muy contenta de haberme vuelto a conectar con algunas personas que no había visto!, escribió Kim junto a la fotografía en la que aparece dejando el restaurante donde tuvo lugar la cita.