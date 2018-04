Emilio Estefan vuelve a unirse a Jon Secada: “Hicimos historia juntos. Que siga la tradición”

La mítica alianza entre los reconocidos músicos cubanoamericanos Jon Secada y Emilio Estefan se ha renovado este año, luego de que el 2005 ambos artistas pusieran fin a una exitosa trayectoria musical conjunta que duró casi dos décadas.

“¡Hicimos historia juntos! Sabes que te quiero. Estoy muy orgulloso de ti”, escribió el productor de la legendaria Miami Sound Machine en las redes sociales, donde adjuntó un video en el que aparece compartiendo buenos momentos junto a su esposa Gloria Estefan y el intérprete de “Otro día más sin verte”.

“Que siga la tradición”, acotó Emilio, poco después de que Secada se presentara (ayer viernes) en el restaurante Estefan Kitchen, ubicado en el lujoso barrio de compras, galerías de arte y eventos de moda Miami Design District.

No ad for you

Juan Francisco Secada Martínez, más conocido como Jon Secada, nació en La Habana en 1962, pero emigró muy pequeño a Miami. Allí estudió varios géneros musicales hasta que, a fines de los ochenta, conoció a Gloria Estefan y se unió como corista a su banda.

Como parte de la agrupación, empezó a componer canciones para la artista, entre las que se incluyen algunos de sus más conocidos hits como Coming Out of the Dark (número uno en las listas en el año 1991) para el disco Into the Light.

En 1992, lanza su álbum debut como solista "Jon Secada", con el que logró vender 6 millones de copias, obtuvo un triple disco de platino en Estados Unidos, y logró ubicarse en el puesto 15 de la lista Billboard.

Con este fonograma, Secada situó la canción Just Another Day (Otro Día Más Sin Verte) en el puesto 5 de los charts, así como tres temas más dentro del Top 30 de música pop (Angel, I'm Free, y Do You Believe In Us?).

Paralelamente sacó una versión en español de la misma producción bajo el nombre de Otro Día Más Sin Verte, la que alcanzó el número uno en no pocas listas de éxitos latinas, así como un premio Grammy a Mejor Album Latin Pop.

Además de protagonizar versiones de los musicales Grease y Cabaret en Broadway, al cubanoamericano se le conoce por coescribir el tema Bella, interpretado por Ricky Martin, así como la canción Baila, de Jennifer López. También llegó a compartir escenarios con Luciano Pavarotti, y grabó un dúo junto a Frank Sinatra.

En 2005 rompió amistosamente con su productor, Emilio Estefan, luego de 18 años de colaboración artística. En ese momento, el cantante alegó que había decidido reanudar su carrera musical “por otro camino”.