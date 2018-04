Manolín habla sobre elección de Díaz-Canel: "Nadie brillante llega a nada en política en Cuba"

El cantante y compositor cubano Manuel González conocido popularmente por Manolín "El Médico de la Salsa", ha compartido en su cuenta de Facebook su opinión acerca del nuevo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El escrito, titulado Quién es Díaz-Canel el nuevo “presidente” de Cuba?, versa sobre el proceso de elección de Díaz-Canel y los motivos que condujeron a Raúl Castro a designarlo su sucesor.

"Yo conozco a Cuba como la palma de mis manos, para llegar a donde esta Díaz Canel hay que ser un anormal que no inspire, que no emocione, que no piense y que solo obedezca", dijo el cantante, quien asegura que "en Cuba, en política, nadie brillante llega a ninguna parte, no se lo permiten".

No ad for you

Manolín lo comparó con Chávez y su elección de Maduro como sucesor, "porque no piensa y no es capaz de superarlo". Además, aseguró que Díaz-Canel debe tener muchos trapos sucios guardados por el Gobierno de Castro, para garantizar que se mantenga como figura decorativa, dejando que Castro continúe moviendo todos los hilos.

"Por la cabeza de un dictator no pasa la posibilidad de escoger a alguien que pueda superarlos, eso no existe, solo escogen a alguien que los obedezca, porque además, el que la debe la teme", sentenció.