Animalistas abren fuego a Nacho por polémica foto en Instagram

El cantante venezolano de música urbana Nacho Miguelito Mendoza, conocido como Nacho, ha causado polémica con una foto que colgó en su perfil de Instagram en la que se lo ve posando junto a dos perros.

La imagen ha generado controversia por el hecho de que los animales están pintados y no tienen caras muy felices.

“Qué rico es trabajar con seres tan talentosos. P.D: no soy el dueño, no conozco el detalle de la pintura, solo me quise tomar la foto. Gracias”, escribió el venezolano.

Pese a que él aclara que los perros no son de él, los defensores de los derechos de los animales no tardaron en reaccionar, alegando el daño que pueden causarle los químicos de las pinturas en su pelaje, piel y olfato.

“Los animales son seres vivos, merecen nuestro amor y respeto. Ojalá tengas el criterio para investigar si esa pintura era dañina para esos perritos. No es chistoso jugar con la salud de otros…”; “Me da tristeza porque tu música es bella pero no me hace nada de gracia tomarse una foto con animales pintados así”; “Eso también es maltrato. Sé que Nacho no tiene la culpa, pero que por favor no promocione eso, ya que a la gente le gusta imitar y por moda harán lo mismo con algunos perritos”, son algunos de los comentarios que se leen en el post.

Recientemente, Nacho recibió el estatus de refugiado en los Estados Unidos. El artista, que ha hecho abiertas declaraciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, no había podido renovar su pasaporte en Venezuela.