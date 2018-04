Ketty, la concursante cubana de la sexta temporada de MasterChef España

Este domingo 22 de abril comenzó a emitirse en España la sexta temporada del reality culinario Masterchef, en la que uno de los 15 aspirantes de esta edición es Ketty, una joven cubana de 28 años, dietista, que reside en la ciudad gallega de Pontevedra, a la que se fue a vivir por amor a un pontevedrés, y tras abandonar la carrera de medicina en Cuba, que en España cambió por la de nutrición.

Ketty ha precisado desde el inicio mismo del programa que ella es "muy cubana" y que lleva el ritmo en el cuerpo. Tanto, que ha explicado que si escucha el zumbido de una mosca y le pilla el ritmo, se pone a bailar, porque lleva la música en la sangre.

En Cuba tiene una hermana gemela que tiene un nombre muy parecido al suyo, Katty.

Sobre su experiencia en España, la joven ha explicado que cambió por completo su vida porque "nada se puede parecer menos a Cuba que Pontevedra", y recalcó que el choque cultural fue tan fuerte que eso la obligó a madurar de golpe.

Además de su profesión de dietista, Ketty suele ayudar en la cocina del bar que tienen sus suegros, donde descubre los secretos de la cocina gallega y los fusiona con la comida cubana.

La entrada de Ketty en MasterChef 6 fue muy tensa. Entre lágrimas y angustia, la cubana tuvo que escuchar el veredicto del jurado sobre las zamburiñas que había cocinado.

"Creo que el plato no da el nivel, pero sí el espíritu y lo que llevas dentro", le dijo Jordi Cruz, uno de los miembros del jurado.

"Guisas de maravilla porque lo he visto en otro casting, pero hoy no te he visto brillar", afirmó Samantha Vallejo-Nájera.

Finalmente, fue el tercer miembro del jurado, Pepe Rodríguez, el que decidió su entrada en el concurso, no sin antes aumentar la intriga al irse unos segundos de plató para traer hasta la cocina a Fernando, marido de Ketty, que confesó la razón de su amor: "Yo me enamoré de ella por lo que me cocinó".

Ketty no es la primera cubana que pasa por las cocinas de MasterChef España, pues en la última edición de MasterChef Celebrity, el modelo cubano Juan Betancourt no solo concursó, sino que además consiguió llegar hasta las fases finales del programa.