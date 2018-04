La foto que reunió a casi todos los ex presidentes vivos de EE.UU. en el funeral de Barbara Bush (+Foto)

Durante el funeral el pasado sábado de Barbara Bush, la matriarca de la familia Bush, hubo un momento especial en la Iglesia Episcopal de St. Martin (Houston) en que todos los ex presidentes norteamericanos que asistieron al sepelio posaron junto a sus esposas y a la actual primera dama, Melania Trump, en una foto que pasará a la historia y en la que solo faltaba el ex presidente Jimmy Carter y su esposa Rosalynn. Carter estaba fuera del país y su esposa recuperándose de una reciente cirugía intestinal.

En la imagen aparecen cuatro ex presidentes: George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama y George H.W. Bush, así como a las ex primeras damas Laura Bush, Hillary Clinton, Michelle Obama y la actual primera dama en funciones, Melania Trump, quien posó junto a Michelle.

(Foto: Paul Morse/Oficina de George H.W. Bush)

Melania Trump acudió sin el presidente Trump, quien decidió no asistir al funeral para “evitar interrupciones”. No obstante, los medios recuerdan que es normal que los presidentes en funciones no asistan a los servicios funerales de las ex primeras damas.

La instantánea fue tomada por Paul Morse, fotógrafo de la Oficina de George H. W. Bush y compartida luego por Richard Grenell, quien fuera exportavoz de EE.UU. en las Naciones Unidas y de asuntos de seguridad nacional durante la campaña de Mitt Romney. En la nota que acompaña la imagen escribió "Esto es hermoso".

El carácter singular y ciertamente histórico del momento hizo que todos sonrieran para el posado y es que, a pesar de tratarse de una foto hecha en un funeral y de estar concentrados en tan poco espacio caracteres e idearios políticos tan contrastantes, resulta innegable que, efectivamente, se trata de una bella imagen, que medios de prensa de algunos países han aprovechado para poner el dedo en la llaga de sus propios políticos.

"Una foto difícil de ver en Colombia", publicaba el diario Semana en ese país. Y es que hay varios países latinoamericanos y del resto del mundo en que semejante posado sería imposible incluso siguiendo los dictados de la más elemental hipocresía política.