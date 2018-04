Se viraliza la foto de una mujer gallega por su parecido con Donald Trump (+Foto)

La foto de la gallega Dolores Leis Antelo (64 años) se ha viralizado en España e incluso el famoso semanario norteamericano Newsweek ha dedicado un artículo al parecido físico de la señora con el presidente norteamericano Donald Trump.

La famosa revista norteamericana parte de un repaso por las grandes diferencias entre la vida de una y otro: “Uno es un líder mundial y se sienta en la Casa Blanca, la otra vive en una morada humilde en la España rural, pero son tan parecidos como si fueran gemelos separados al nacer”.

"Si cambia la pala por un palo de golf, Antelo podría pasar fácilmente por el presidente Donald Trump mirando un golpe corto con el que está particularmente satisfecho en su campo de golf de Palm Beach en Florida".

La foto fue tomada por Paula Vázquez, periodista del diario La Voz de Galicia, y fue ella quien colgó en su cuenta de Instagram la imagen, aunque se viralizó gracias a un tweet de Paco Mariño, quien escribió "Donald Trump na Costa da Morte".

Desde entonces no ha faltado las bromas acerca de si el presidente norteamericano está pasando unos días de incógnito en Galicia o preguntas del tipo: "¿tiene Trump una prima gallega?"

La protagonista ―residente en Cabana de Bergantiños (Costa da Morte, Galicia)― ya ha sido entrevistada y no ha perdido la oportunidad de bromear sobre el presunto parecido. Ha explicado entre risas y en gallego “a miña foto vai ben lonxe. Eu digo que será pola cor do pelo” [Mi foto va bien lejos. Yo digo que será por el color del pelo].

La señora, que es conocida como Dolores de Belo, se ha hecho famosa también entre sus vecinos. “Ay, si fuésemos familia de Donald Trump", bromea su hija Ana.

Aunque natural de Coristanco, Dolores Leis ha pasado toda su vida en Cabana de Bergantiños, de donde es su marido, con el que se casó hace ahora cuarenta años.

Ha trabajado siempre en las labores del campo y no tiene teléfono móvil propio porque no le interesa tenerlo. "Miro todo lo que me enseñan mis hijas, pero nunca me picó la curiosidad por tener uno”.

Al preguntarle sobre la popularidad y resonancia que está teniendo la foto en la que sale en primer plano vestida con ropa de trabajo, y el parecido con Trump, responde: “Ellas dicen que voy a ser famosa por esta foto, pero yo de eso no entiendo nada”.