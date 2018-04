Joven trans cuenta que las autoridades cubanas le escupieron la cara en el Aeropuerto de La Habana

Leodán Suárez Quiñones contó a Martí Noticias la terrible experiencia que tuvo recientemente en el Aeropuerto de La Habana cuando regresaba de un viaje que hizo a Argentina.

De acuerdo a su testimonio, en La Habana le rompieron el equipaje y le decomisaron un libro y 450 dólares.

"En la oficina habían más de 15 personas, entre ellos uniformados de la PNR, de la Seguridad del Estado vestidos de civil, agentes de inmigración que empezaron a hacerme preguntas sobre por qué yo estaba en Argentina, por qué yo estaba hablando mal de este gobierno", explicó.

"(Los agentes) me escupían la cara, me decían 'esto es lo que tú te mereces por estar hablando mal de quien te da la mano'".

Suárez, de 25 años, es activista LGTBI y miembro del partido Cuba Independiente y Democrática en Pinar del Río. Había viajado a Argentina invitado por CADAL para participar en un taller de capacitación y asistir a una serie de reuniones de intercambio con organizaciones LGTBI.

Vive en San Juan y Martínez, un municipio de Pinar del Río, y padece VIH. El gobierno de la Isla no le da la asistencia médica que necesita porque se opone al régimen. Es por ello que aprovechó el viaje para hacerse varios exámenes.

"Me dijeron: 'estamos muy pendientes a todas tus denuncias allá en el extranjero'. Me decían: 'no te hemos dado la atención médica necesaria porque tú no te lo has merecido y ahora te lo vas a merecer menos", aseguró.