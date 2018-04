"Dile a Maradona que nunca va a ser Messi, ni en dos vidas"

El debate que generan en Argentina las figuras de Diego Armando Maradona y Leo Messi vivió un nuevo capítulo, a raíz de un cruce de declaraciones entre el exdelantero Claudio Caniggia y Maxi Biancucchi, primo del jugador azulgrana.

"No es complicada la comparación. Si Messi gana el Mundial dependerá de cómo se gane. Si es siendo la gran figura como Diego en el de México 1986 muchos pensarán que podría igualarlo, pero superarlo no. Maradona es el jugador más increíble que he visto, un jugador extraordinario", aseguró Caniggia durante una entrevista con el programa ‘Fútbol 910’ de Radio La Red.

"Opino que no hay un jugador como Maradona. No existe y todavía no nació. Messi es un crack, un fenómeno, pero no creo que haya nacido un jugador como Maradona", añadió.

La respuesta del familiar de la estrella del Barça llegó a través de las redes sociales. "Mejor avísale a Diego, que no va ser nunca Messi, no le alcanzan dos vidas para igualarlo", escribió en Twitter.

Además Caniggia también habló del momento que vive la selección albiceleste de cara al inminente Mundial de Rusia y pidió acabar con la depedencia que existe en torno a Messi.

"Terminamos dependiendo de él y alguno más, deben aparecer los demás. Es una selección que tiene crédito igual, es Argentina y los demás nos respetan, pero dejamos dudas. Tienen que aparecer los jugadores. Estamos dependiendo mucho de un jugador y no debe ser así. No podemos depender de un solo tipo, tenemos que tener otras variantes", alertó en un claro mensaje hacia el seleccionador Jorge Sampaoli.