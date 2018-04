Una niña en Florida, a punto de morir por tragar agua de una piscina

El pasado sábado 14 de abril la pequeña Elianne Grace ―de apenas cuatro años de edad― jugaba en la piscina de la casa de sus abuelos en Sarasota (Florida) a soplar agua a traves de un flotador alargado de espuma, cuando tragó agua por accidente, en un momento en que otra persona sopló por el otro extremo.

Aunque la niña vomitó de inmediato y no presentó ningún otro síntoma, de lunes a miércoles la pequeña tuvo fiebre. Si bien la madre, Lacey Grace, que ha compartido en Facebook su experiencia para ayudar a otras personas, ha dicho que en un principio no asoció el incidente con la fiebre, comenta que luego recordó el caso de una familia de Texas cuyo hijo falleció después de tragar agua de una piscina, así que no esperaron más y llevaron a Elianne al médico. Sin embargo, la niña ya tenía problemas de respiración y se estaba poniendo de color morado.

La radiografía demostró que tenía inflamación e infección causada por químicos de la piscina. En términos médicos tal dolencia es conocida como “ahogamiento secundario” o “ahogamiento en seco”.

Finalmente, la pequeña estuvo hospitalizada hasta comienzos de esta semana por “neumonía por aspiración”, mientras le aplicaban antibióticos y lograban que su nivel de oxigenación se estabilizara y pudiera respirar por sí sola.

Elianne regresó esta semana a su casa y sus padres han abierto una campaña de recaudación en GoFundMe para cubrir los costos de la hospitalización y seguir su tratamiento desde el hogar.

En su reflexión, afirma la madre:"Me pregunto si la hubiera llevado el lunes a urgencias, ¿estaría mejor? Pero también me pregunto qué habría pasado si hubiera esperado más tiempo. Es aterrador. Si su hijo inhala agua, y algo parece no funcionar bien, lo aliento a que pida ayuda de inmediato".