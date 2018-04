Kanye West despide a su representante, promete 4 álbumes y se compara con Walt Disney

LOS ÁNGELES, 25 abr (Reuters) - Kanye West dijo el miércoles que despidió a su representante y sugirió que podría postularse para ser presidente de Estados Unidos, en un frenesí en Twitter en el que prometió cuatro nuevos álbumes y se comparó con Henry Ford y Walt Disney.

El rapero y diseñador de moda de 40 años, que puso fin a un silencio tuitero de un año, también elogió al presidente Donald Trump y dijo que, pese a que puede no estar de acuerdo con él en todo, "la mafia no puede hacer que no lo ame. Ambos somos energía de dragón. Él es mi hermano".

Trump luego tuiteó: "¡Gracias Kanye, genial!".

No ad for you

En los últimos 10 días, West ha tenido una avalancha de publicaciones en Twitter, a veces con una frecuencia de hasta 20 mensajes por hora en una amplia variedad de temas.

West, quien ha ganado 21 Premios Grammy durante su carrera por canciones como Jesus Walks y No Church in the Wild, fue admitido en un centro psiquiátrico en Los Ángeles en noviembre de 2016 y canceló abruptamente una gira mundial. Desde entonces, ha adoptado un bajo perfil público.

West, quien en 2015 dijo que estaba considerando postularse para la Casa Blanca, reflotó sus ambiciones presidenciales con un tuit que decía "2024".

"Cuando nos convirtamos en presidente, tenemos que cambiar el nombre del avión de Air Force One a Yeezy Force One", agregó, refiriéndose a su línea de moda Yeezy.

"Soy Ford Hughes Jobs Disney de esta generación", tuiteó West el miércoles, aparentemente refiriéndose a Henry Ford, Howard Hughes, Steve Jobs y Walt Disney.

"Ya no tengo un representante. No me pueden representar", escribió en otro tuit. Su representante, Scooter Braun, no respondió a una solicitud de comentarios.

En los últimos días, West también dijo que lanzaría cuatro nuevos álbumes en junio.

(Reporte de Jill Serjeant. Editado en español por Javier Leira)