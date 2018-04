William Levy rompe el silencio y habla de los rumores sobre sus problemas económicos

El actor cubano William Levy ha querido zanjar los rumores que han comenzado a circular a través de la revista Tv Notas, en los que se hace alusión a que el artista se encuentra atravesando una supuesta crisis económica.

Levy, arribó al aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles y ante las preguntas de varios periodistas sobre el tema, quiso aclarar de una vez y por todas el estado de su pretendida mala situación financiera.

“Eso no es cierto, te lo voy a aclarar nada más porque sé que hay gente que me tiene gran cariño y se preocupa a veces por lo que dicen la gente, eso no es cierto”, enfatizó.

En cuanto a la noticia que dio a conocer dicho medio, el artista comentó:

“Gracias a Dios estoy bien, mis hijos están bien, mi familia está bien y entonces creo que no debemos escuchar que a veces este tipo de revistas dice. Este tipo de revistas se enfoca en cosas malas, en tratar de destruir la imagen de la gente y nada, para nada es cierto, estoy bien gracias a Dios”.

Cuando se le preguntó sobre próximos proyectos profesionales, el habanero de 37 años no dudó en hablar sobre sus planeas actuales y en el trabajo en el que se encuentra enfocado : “Sí, estoy de hecho acá atendiendo la post-producción de la película (Kikking Sarai) que acabo de firmar”.

Según las palabras de William Levy , no caben dudas de que su carrera artística en Hollywood se encuentra sobre la marcha y que por el momento no tendrá que vender ninguna propiedad para poder pagar sus cuentas bancarias.