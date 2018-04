Alfonso Urquiola se recupera en un hospital de Miami

“Por suerte, el mal rato ya pasó”.

La esposa del legendario Alfonso Urquiola , Belkys Espinosa, no podía ocultar su satisfacción cuando le pregunté por el estado de salud del otrora camarero de Pinar del Río y el team Cuba.

“Él llegó a decirme que pensó que no iba a verme más”, me dijo vía telefónica. “Hemos pasado unos días muy duros, pero ya van saliendo. Mi hermano lo está acompañando y esperamos que no demoren mucho en darle el alta”.

Urquiola, quien había viajado a Miami el pasado 13 de abril cumpliendo una invitación de familiares y amigos, presentó allá un peligroso cuadro clínico caracterizado por fuertes dolores en la región abdominal que lo mantiene hospitalizado en aquella ciudad, pero afortunadamente fuera de peligro.

Su hijo Bárbaro, quien juega al béisbol actualmente en México, también resumió en pocas palabras el complicado momento vivido en estos días.

“Ya está mejor –escribió-, pero se la vio muy fea”.

Alfonso Urquiola es considerado unánimemente entre los intermedistas más completos de la pelota nacional, y después de su retiro probó ser además un excelente manager al frente de las escuadras pinareñas.