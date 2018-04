Finalmente Kim Kardashian habla sobre su hermana Khloé tras infidelidad de su pareja

El clan Kardashian siempre es motivo de noticias, pero la que ha acaparado los medios durante este mes de abril, sin dudas, es la infidelidad de Tristan Thompson, pareja de Khloé.

La familia no ha querido dar declaraciones al respecto y poco se sabe de lo que piensan sus hermanas Kim y Kourtney y su madre Kris, las cuales compartieron sala de parto con Tristan mientras Khloé daba a luz, a solo un par de días de enterarse que el padre de su hija le era infiel con varias mujeres.

Pero la carismática presentadora estadounidense, Ellen Degeneres, logró conseguir lo que tantos esperaban: la reacción de Kim Kardashian ante la incómoda situación que la mediática familia y en especial su hermana han vivido.

“No sé ni cómo describirlo. Es una situación muy triste”, dijo Kim, cuyas primeras palabras fueron “pobre Khloé”.

La protagonista de Keepin’ Up With the Kardashians se contuvo por respeto a su recién nacida sobrina, aunque su cara mostraba claramente la decepción y el dolor respecto a los terribles momentos que ha vivido su hermana, a quien está muy unida.

“Trataré de no decir nada negativo porque algún día True crecerá y no quiero que me vea criticando a su padre”, concluyó.

“Ella es muy fuerte y está haciendo lo mejor que puede porque la situación es muy triste”, dijo refiriéndose al proceso de recuperación tras el parto.

Kim dejó claro que la prioridad es la pequeña True, que vino al mundo el pasado 12 de abril y que toda la familia está volcada en darle amor y apoyo a ambas.

Pocos días antes de dar a luz, Khloé descubrió, a la par del mundo, las infidelidades de su pareja por unos videos publicados por TMZ.

Varios rumores indicaban que la estrella de los realities estaba dispuesta a hacer todo lo posible por mantener su relación con Tristan en beneficio de su recién nacida hija, pero, según la revista People, citando fuentes cercanas a la pareja, el baloncestista ya habría dejado de vivir bajo el mismo techo.