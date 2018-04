'Historias de miedo para contar en la oscuridad', la nueva película de Guillermo del Toro

Luego de disfrutar el éxito de su última película La Forma del Agua, que le mereció el Oscar como Mejor Director, el cineasta mexicano Guillermo del Toro producirá la cinta Historias de miedo para contar en la oscuridad, basada en las novelas homónimas del escritor estadounidense Alvin Schwartz.

La película, que se filmará en Toronto en el verano, cuenta historias en la que un grupo de jóvenes deberá enfrentarse a violentos asesinatos y misterios por resolver, aunque se desconoce qué relatos en particular de la original Scary Stories to Tell in the Dark se llevarán a la gran pantalla.

Del Toro, que también funge como guionista del filme, presentará el proyecto a los inversores este mismo año en el Cannes Film Market.

No ad for you

La dirección de Historias de miedo para contar en la oscuridad estará a cargo del noruego Andre Ovredal y, además de Del Toro, también participaron en la adaptación del texto Daniel Hageman y Kevin Hageman, guionistas de cintas como La gran aventura Lego y Hotel Transylvania.

Los amantes del cine de horror y del trabajo de Del Toro llevaban esperando este anuncio desde que el oscarizado director hablara de él hace ya más de dos años.