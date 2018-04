Ángel Santiesteban ya está en Bogotá tras ser liberado por la Seguridad del Estado: "Es una victoria de la oposición"

El escritor cubano Ángel Santiesteban ya se encuentra en Bogotá (Colombia), a donde viajó el domingo por la tarde en un vuelo de la aerolínea Avianca.

"Hubo mucho apoyo a mi favor y creo que ellos (el régimen) no quieren levantar olas y hoy en la mañana me llamó un agente de Inmigración para decirme que ya tenía posibilidad de viajar, que ya no estaba en la máquina negado", afirmó este domingo en declaraciones recogidas por 'Martí Noticias'.

"Ha sido una victoria de la oposición, de las personas que quieren el respeto a los derechos humanos. No creo que sea un paso de ellos que se pueda ver como un cambio. Es una estrategia. No es que estén cediendo en buena voluntad. No creo en eso. Son muy malvados", añadió desde el avión al citado medio.

Su llegada a la capital colombiana se produce para participar en el primer Festival del Arte y la Literatura Independiente VISTA, que se celebra este 30 de abril en el Auditorio Principal de la Universidad Sergio Arboleda.

El disidente de la Isla finalmente consiguió viajar tras ser detenido el pasado viernes en el aeropuerto José Martí de La Habana. Las autoridades cubanas lo arrestaron bajo el argumento que estaba "regulado", concepto que usa la Seguridad del Estado para prohibir la salida de Cuba a los opositores.

Este sábado agentes de la policía política lo liberaron y justificaron su detención como un "error del sistema".

El intelectual tenía sus papeles en regla y, en febrero, las autoridades le habían entregado en orden su pasaporte, tras cumplir una condena de 5 años en prisión bajo acusaciones de "allanamiento de domicilio".

La sorpresa para Santiesteban llegó un día antes de emprender su viaje, cuando la policía de Cuba se puso en contacto con él para informarle que estaba implicado en el presunto robo de un celular. El escritor respondió que jamás había tenido que ver con ningún robo.

Los motivos del arresto fueron cambiando

En este sentido denunció que el motivo de la detención sufrió varios cambios. Luego del robo del móvil, le informaron que "estaba siendo procesado por un caso de drogas", luego las autoridades retomaron una antigua acusación por "estafa con una moto", supuestamente ocurrida en el tiempo en que Santiesteban estuvo preso, y "finalmente vuelve el móvil".

Posteriormente los agentes de la Seguridad del Estado se retractaron y alegaron que se trataba de un "error del sistema".

Este incidente tiene lugar a un mes de que Cuba tenga que pasar un examen en Ginebra, sobre el avance del respeto a los derechos humanos en la mayor de las Antillas.

El autor de Dichosos los que lloran es conocido por sus opiniones críticas contra la actual situación social y política de Cuba. El pasado mes de enero arremetió contra los "cubanos emigrados" y avisó que el cambio de rumbo en el país debía de llegar con la ayuda de la "presión internacional".