Luis Miguel estuvo cerca de cantar con Michael Jackson

¿Se imaginan un dueto Luis Miguel-Michael Jackson? esta posibilidad, aunque increíble, estuvo a punto de ser una realidad. Y es que en "Luis Miguel, La Serie" se han destapado grandes secretos de la vida personal y profesional del cantante, entre ellos que en la década de los ochenta el intérprete de "Cuando calienta el sol" estuvo a punto de trabajar con la máxima estrella pop del momento: Michael Jackson.

Según el relato, Luis Miguel quería grabar una canción con Michael en 1987 pero no se concretó debido a que el promotor de Jackson en América Latina era Hugo López, quien en aquella época generaba los celos de su padre. Años más tarde, López se convertiría en mánager del "Sol".

Luis Rey, intentó gestionar el acuerdo para lograr que su hijo, cumpliera ese sueño pero lamentablemente no se llegó a ningún acuerdo.

Luis Miguel, considerado como uno de los artistas más populares en la historia de América Latina sí tuvo al menos un vínculo con el cantante de "Thriller" a partir del disco "20 años", de 1990, álbum en el que se publicó el tema "Será que no me amas", un cover en español de "Blame it on the Boogie", de los Jackson 5.