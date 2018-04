Camila Cabello le dedica un post a su amigo Shawn Mendes

La cantante cubana Camila Cabello ha publicado un precioso montaje con varias fotos de ella con su amigo y cantante Shawn Mendes.

Este fin de semana, la intérprete de "Havana" actuó en Toronto, como parte de su gira "Never Be The Same Tour". Y el canadiense aprovechó la visita de su amiga a su país para acudir al espectáculo y apoyar a la artista en su tour.

Ambos cantantes lanzaron hace tres años una canción juntos a la que titularon "I know What We Did Last Summer". El encuentro dejó una serie de simpáticas postales de ambos, que la cantante quiso compartir con sus seguidores.

"Verdaderos amigos", tituló la cubana al collage de fotografías en Instagram. Las diversas imágenes muestran la complicidad entre ambos cantantes, cómo se abrazan y posan el uno con el otro.

El post publicado ayer suma más de 2 millones de likes en Instagram. Y tras ver las fotografías, los incondicionales de ambos fantasean con una posible relación amorosa y lo manifiestan en los comentarios de la publicación.

"Demasiado bonito" o "me encantan", son algunos de las expresiones que se pueden leer.

¿Habrá otro feat entre los artistas?