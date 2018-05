Descemer Bueno quiere colaborar con Camila Cabello y Maluma

El popular cantante Descemer Bueno confesó que le gustaría colaborar con Camila Cabello y Maluma y dijo que la música urbana es la que más está conectando con los cubanos.

“Me encantaría colaborar con Camila Cabello, con Maluma, me encanta Maluma porque escoge muy bien sus canciones. Con muchos más como Bebe. Yo soy un fiel seguidor de los trabajadores, de la gente que no para”, dijo el cantante y compositor cubano al portal mundotkm.com.

Bueno, nominado junto a Enrique Iglesias a la última edición de los Billboard Latinos por el tema Súbeme la radio explicó que seguirá trabajando los ritmos de la música urbana.

“La música urbana es la que más está conectado con la población y la que más está saliendo de Cuba internacionalmente. Yo creo que va a suceder con más frecuencia en la medida que se integre el lenguaje internacional a las canciones” dijo el conocido músico.

El cantante también mencionó el difícil acceso de los cubanos a Internet como obstáculo para promover sus canciones desde la nación caribeña..

“Los obstáculos que tenemos son tal vez los estudios, el internet que hace que por ejemplo los fans de Cuba en lugar de ir a Youtube a darle visitas a la canción, pues ellos lo que hacen es bajar la canción con herramientas que hay para eso. De esta manera no tienen la oportunidad de apoyarnos como pueden apoyar otros fans a sus artistas”.

El laureado compositor recuerda que entró al conservatorio de música gracias a la insistencia de su madre, pero se ha decantado por la música urbana porque viene del pueblo.

“Gracias a mi madre, Mercedes, que no solo me puso mi nombre al revés por sílabas, sino que me llevó también a que estudiara música en un conservatorio, y hasta que no me gradué, no paró. Como yo venía del pueblo, también tenía esa cosa popular de las canciones que sonaban constantemente en la radio, y yo creo que eso es lo que verdaderamente me ha hecho enfocarme en la música urbana y la música latina”, subrayó.

En sus declaraciones enfatizó que los cubanos, pese a los obstáculos, siempre han tenido la gran pasión de triunfar en la vida y de perseguir sus propios sueños.

“Cuba es un país que cambia mucho porque la gente es muy linda, es muy dinámica porque la gente no deja de creer en el amor, no deja de creer en el futuro, no deja de creer y de perseguir sueños y porque la gente tiene un hambre muy grande de triunfar en la vida. Tienen tantos obstáculos que vencer esos obstáculos ha sido el reto del cubano día a día”.

