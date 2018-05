La organización terrorista ETA comunica su disolución

La organización terrorista vasca ETA anunció su disolución en una carta fechada el pasado 16 de abril, y que ha sido dada a conocer por varios medios españoles este miércoles.

En la misiva, dirigida a diversas organizaciones vascas, el grupo da a conocer que “ETA ha decidido dar por terminados su ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido. Por tanto, ETA ha disuelto completamente todas sus estructuras y ha dado por terminada su iniciativa política”.

Aunque precisa que su ciclo ha terminado, el comunicado también destaca "el conflicto con España" no, porque "no comenzó con ETA y no termina con el final del recorrido de ETA".

No ad for you

También responsabilizan a España y a Francia de alargar el final y de haber "multiplicado el sufrimiento", pero también "reconoce el sufrimiento provocado como consecuencia de su lucha".

Empieza "una nueva oportunidad para cerrar definitivamente el ciclo de conflicto y construir su futuro entre todos. No repitamos los errores, no dejemos que los problemas se pudran", advierte la organización.

"Euskal Herria está ahora ante una nueva oportunidad para cerrar definitivamente el ciclo de conflicto y construir su futuro entre todos. No repitamos los errores, no dejemos que los problemas se pudran. Eso no sería más que fuente de nuevos problemas", apunta ETA.

Esta carta es posterior a su comunicado del pasado 8 de abril en el que pidió perdón a parte de sus víctimas y reconoció el daño causado.

Una cadena de televisión pública vasca anunció hace dos semanas que el grupo comunicaría su disolución definitiva a comienzos de mayo, apenas un año después de que la organización pusiera fin a su campaña armada con la entrega de armas y explosivos.

ETA causó la muerte a más de 850 personas en sus 50 años de existencia. Fuentes conocedoras del proceso del final de la organización -que incluye la celebración de una Conferencia Internacional el próximo viernes en la localidad vascofrancesa de Cambo- apuntan que los términos de la carta son prácticamente los mismos que empleará ETA en su comunicado final y en el vídeo grabado que emitirá en las próximas horas a través de un medio de comunicación internacional, previsiblemente la BBC.

Una de las condiciones que habían puesto los mediadores del Grupo Internacional de Contacto, que lidera el abogado sudafricano Brian Currin, para colaborar en el final de ETA, era que su pronunciamiento fuera claro y que no diera pie a diversas interpretaciones.